Otomobil köprüden uçtu

Kaza, Yeniköy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ali Dastdah (50) idaresindeki İran plakalı bir TIR Yalova’dan Bursa istikametine doğru gitmekte olan Murat Kunduracı (31) idaresindeki 34 VHB 07 plakalı otomobili yol ile köprü demirleri arasında sıkıştırdı. TIR’ın çarpması ile yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil, Nadır Deresi üzerindeki köprüden aşağı uçtu.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsünü araç içinden çıkarmak için Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri seferber oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç sürücüsü Murat Kunduracı’yı otomobilden çıkararak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan yaralı otomobil sürücüsü burada tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise dere yatağından vinç yardımı ile çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.