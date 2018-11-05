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Otomobil şarampole böyle uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl'e doğru seyir halinde olan Arzu Tosun (42) idaresindeki 16 ACZ 104 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole taklalar atarak uçtu. Otomobilden dışarı fırlayan kadın sürücünün yardımına yol kenarında mobilya mağazaları bulunan vatandaşlar yetişti. Yaralıya ilk müdahale esnaflar tarafından yapılırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Arzu Tosun, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumun kritik olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

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