Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Karsak kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Subaşı (27) idaresindeki 34 LP 3079 otomobil, İstanbul istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken Karsak kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen ve defalarca takla atan otomobilde sürücü Fırat Subaşı ağır yaralanırken, yanında yolcu olarak bulunan İsmail Satı (30) hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren İsmail Satı, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze aracı ile Bursa’ya götürülürken, yaralı sürücü İsmail Subaşı da ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Kazada hayatını kaybeden İsmail Satı’nın geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirlendi.