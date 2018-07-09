Otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Kaza sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü 59 yaşındaki Şerafettin B. yönetimindeki 16 JUV 33 plakalı hafif ticari araç, Ümitalan rampasından indiği sırada kontrolden çıktı. Savrulan araç, karayolunun kenarından çıkarak şarampole uçtu.
Kaza sonucunda sürücü ile 63 yaşındaki İbrahim G, 82 yaşındaki Asiye U, 30 yaşındaki İmren Y, 3 yaşındaki Yağmur Y. yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, kaza yerine sevk edilen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan 112 acil servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındılar.
Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.
Hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırıldı.