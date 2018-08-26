Otomobil şarampole yuvarlandı, kazada baba ve 4 çocuğu yaralandı

Kazada, sürücü ile 4 çocuğu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İnegöl- Bursa karayolu Babasultan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya giden 45 yaşındaki Muhteber Adıyaman idaresindeki 16 DG 201 plakalı otomobil, virajlı yola hızlı girince kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kaza sonucu sürücü Muhteber Adıyaman ile araçta bulunan 22 yaşındaki Tülay Adıyaman, 21 yaşındaki Burcu Adıyaman, 19 yaşındaki Burçin Adıyaman ve 17 yaşındaki Erkan Adıyaman yaralandı. Yaralanan 5 kişi kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi ile Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.