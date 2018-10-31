Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edilen bilgiye göre kaza, İnegöl - Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e doğru giden İsmail U. yönetimindeki 26 B 4811 plakalı otomobil, yol üzerinden bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Şefik Çelikbalta'ya (82) çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletiyle birlikte yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralının yardımına kazayı görenler yetişti. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şefik Çelikbalta, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.