Otomobilin çarptığı yaşlı adam hastanede kalp krizi geçirip öldü

Geçtiğimiz Pazar akşamı saat 21.30 sıralarında İznik-Adapazarı karayolunda meydana gelen trafik kazasında başından yaralanan 66 yaşındaki Mustafa Dönmez, tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Adapazarı istikametinden gelmekte olan 16 H 4233 plakalı otomobilin sürücüsü Güngör B., Karatekin köyü mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Dönmez'e çarptı. Sürücünün karanlıkta fark edemediği yaşlı adam, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edilen Dönmez'in bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.