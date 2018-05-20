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20 Mayıs 2018 10:17

Otomobilin motoruna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Bursa’da bir otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle kurtarıldı.

Otomobilin motoruna sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

20 Mayıs 2018 10:17


Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’na park eden ismi öğrenilemeyen vatandaş tam aracına bineceği sırada aracının motor kısmından kedi sesi duydu. Aracının kaputunu açan araç sahibi kediyi dışarıya çıkarmak için uzun süre uğraştı başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Aracın başına gelen itfaiye ekipleri dakikalar süren kurtarma operasyonundan sonra yavru kediyi aracın motor kısmından çıkarmayı başardı. Sıcaktan oldukça bitkin düştüğü görülen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından Nilüfer Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.




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