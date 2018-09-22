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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Kaza, saat 14.00 sıralarında Belpınar mevkiinde meydana geldi. Mevlit C. idaresindeki 16 CPL 32 plakalı motosiklet ile karşı şeritten gelen Muammer A'nın kullandığı 16 N 0852 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Mevlit C. yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, daha sonra Bursa'ya sevk edildi.

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