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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı

Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.

Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.


Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Çekirge Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ACL 433 plakalı otomobil ile Gözde U.'nun (24) kullandığı 16 ABF 034 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dengesini kaybeden genç kız motosikletten düştü. İsmi öğrenilemeyen otomobil şoförü ve çevredekiler genç kıza ilk müdahaleyi yaptı. Genç kız, 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözde U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan Gözde U., ambulans gelene kadar cep telefonu ile görüşerek, durumu yakınlarına haber verdi. Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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