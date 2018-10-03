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Otomobille çarpışan traktör takla attı

BURSA (İHA) – Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör takla attı, kazada maddi hasar meydana geldi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde otomobil ile çarpışan traktör takla attı, kazada maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yenice köyü yolunda Mustafa D. (40) yönetimindeki 16 N 593 plakalı traktör ile karşı şeritten gelen Şener K.(41) yönetimindeki 16 ACH 593 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör takla atarken, traktör sürücüsü Mustafa D. hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle araçlarla büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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