Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kazanın etkisi ile bisiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa’nın İnegöl İlçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çardak Camii istikametinden Nuri Doğrul Caddesi istikametine seyir halinde olan, 16 KNC 65 plalakalı hafif ticari otomobil sürücüsü Ahmet B., aracını park etmek için sağa manevra yaptığı sırada aynı istikamette bulunan Yusuf K. yönetimindeki şarjlı bisiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen şarjlı bisikletten düşen sürücü Yusuf K. ile annesi Hatice K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Yusuf K. ile annesi Hatice K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kazayla ilgili tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.