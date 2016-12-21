Bursa’nın Karacabey ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda polis tarafından takip edilip durdurulan lüks otomobilde 1 kilo 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında takip sonucu Karacabey girişinde durdurulan 34 YB 2471 plakalı lüks araçta yapılan aramada 1 kilo 15 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Otomobildeki H.E., E.S. ve S.Ö. isimli kişiler gözaltına alındı. Yakalanan uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 380 bin lira olduğu belirtildi. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 3 kişi sevkedildikleri adli mercilerce tutuklandı.