Otomotiv ihracatı Ekim ayında yüzde 11 artışla 2,9 milyar dolar oldu.

Türkiye ihracatının üst üste 13. kez şampiyon sektörü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen otomotiv endüstrisinden ekim ayında bir başarı daha geldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ekim ayında otomotiv endüstrisi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek aylık bazdaki en yüksek ikinci rakama imza attı. Tüm zamanların rekoru, Mart 2018 döneminde 3,1 milyar dolar ile kırılmıştı. Endüstrinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 19 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yılın 10 ayını geride bırakırken otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 12,5 artışla 26,3 milyar dolara ulaştı. İhracat ortalaması aylık 2,6 milyar dolar olarak devam ediyor. Ekim ayında binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatı çift haneli artarken, çekiciler ihracatındaki yüksek oranlı artış devam etti. AB Ülkelerine ise ihracatta yüzde 13 artış kaydettik” dedi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın 10 ayını geride bırakırken otomotiv endüstrisi ihracatının yüzde 12,5 artışla 26,3 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Baran Çelik “Otomotiv sektörünün ocak-ekim dönemi ihracat ortalaması 2,6 milyar dolar oldu. Ekim ayında binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatı çift haneli artarken, çekiciler ihracatındaki yüksek oranlı artış da devam etti. AB Ülkelerine ihracat artışı yüzde 13 olurken, Afrika Ülkelerine ise yüzde 60 arttı” diye konuştu.

Otomotiv yan sanayinde artış yüzde 3 oldu

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı ekimde yüzde 3 artarak 939 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 10 artışla 1 milyar 192 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 artarak 471 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26 artarak 178 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ihracat yüzde 2 azalırken, önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 24, Polonya'ya yüzde 15, Fas'a yüzde 40, Cezayir'e yüzde 122, Slovenya'ya yüzde 48 ihracat artışı yaşandı. Yan sanayinde yine önemli pazarlardan Romanya'ya ihracat yüzde 12, İspanya'ya yüzde 10, İran'a yüzde 74 düşüş yaşandı. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 4 azalış olurken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 33, İspanya'ya yüzde 24, Polonya'ya yüzde 50, Belçika'ya yüzde 56, İsveç'e yüzde 41, Fas'a yüzde 64 ihracat artışı, Almanya'ya yüzde 14, ABD'ye de yüzde 53 düşüş yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık'a yüzde 22 artış olurken, Slovenya'ya yüzde 19, ABD'ye yüzde 89, Belçika'ya yüzde 39 ihracat artışı, buna karşılık İtalya ve Fransa'ya yüzde 15'er ve Almanya'ya yüzde 18, Hollanda'ya yüzde 19 ihracat düşüşü yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 18 düşüş görülürken, bu ürün grubunda İtalya'ya yüzde 41, ABD'ye yüzde 85 artış, yine Romanya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti'ne de yüksek oranlı artışlar görüldü.

En büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 4 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar olan Almanya'ya ekim ayında yüzde 4 artışla 433 milyon dolar ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar İtalya'ya yüzde 3 artışla 278 milyon dolar ihracat yapılırken, Fransa'ya ihracat ise yüzde 7 azalışla 269 milyon dolar oldu.

Birleşik Krallık'a yüzde 22, İspanya'ya yüzde 13, Belçika'ya yüzde 38, Slovenya'ya yüzde 16, Polonya'ya yüzde 51, Romanya'ya yüzde 21, Fas'a yüzde 38 artış yaşanırken, ABD'ye yüzde 8 düşüş yaşandı. Birleşik Krallık'a olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 33, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 22 artması, ABD'ye yönelik düşüşte ise binek otomobiller ihracatının yüzde 53 gerilemesi etkili oldu.

AB ülkeleri ihracattan yüzde 78 pay aldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliğine ihracat ekim ayında yüzde 13 artarak 2 milyar 270 milyon dolar oldu. AB Ülkeleri ihracattan yüzde 78 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika Ülkelerine yüzde 60 ihracat artışı yaşanırken, Ortadoğu Ülkelerine ihracat yüzde 41 geriledi.