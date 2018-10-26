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Otomotiv test merkezinde sona yaklaşıldı

Türkiye’nin millî projesi olarak gösterilen Yenişehir Otomotiv Test Merkezi yapımında sona yaklaşılıyor.

Türkiye'nin millî projesi olarak gösterilen Yenişehir Otomotiv Test Merkezi yapımında sona yaklaşılıyor.


Bursa'nın Yenişehir ilçesine yapılacak test merkezi için çalışmalar hızlandı. Yeni göreve başlayan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “yeni göreve başlayan TSE başkanımız ve genel sekreterimiz Aykut Kırbaş'a yeni görevlerinde başarılar diledik” diye konuştu.


Başkan Çelik ,”Ülkemiz, Bursa'mız ve Yenişehir'imiz için çok önemli olan otomotiv test merkezinde artık sona yaklaşılmanın heyacanı içerisindeyiz. İnşallah yakın zamanda devlet büyüklerimizden tarafından verilecek müjdeli haberleri bekliyoruz” dedi.

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