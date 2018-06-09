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09 Haziran 2018 11:30

Otomotivciler iftarda buluştu

Küçükoğlu Holding şirketlerinin geleneksel iftar yemeği Bursa’da yapıldı.

Otomotivciler iftarda buluştu

09 Haziran 2018 11:30

Yemeğe holding bünyesindeki diğer kuruluşlarında yönetici ve çalışanları katıldı. İftar yemeğinde holding şirketleri çalışanları sohbet edip hasret giderdiler.


Yemek sonrasında kısa bir açıklama yapan Muhasebe Grup Başkanı Yahya Erçetin, holding’in temellerinin 33 yıl önce atıldığını söyledi. Bursa, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da faaliyet gösteren holding bünyesindeki şirketlerde, yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağladıklarına vurgu yapan Erçetin, “Otomotiv sektöründe önemli bir yeri olan holdingimiz, sağladığı istihdam, yaptığı ihracat ve ürettiği katma değer ile ülkemizin müstesna kuruluşlarından biridir. Bu akşam Bursa’daki tesislerimizde çalışan personelimiz ile güzel bir iftar yemeğinde bir araya geldik. Bolca sohbet edip hasret giderdik. Holdingimiz de benzer sosyal faaliyetleri çok önemsiyoruz” dedi. Genel Müdür Erol Sarıkaya’da, büyük bir aile olduklarını söyledi. Sarıkaya, holding bünyesindeki tüm şirketlerin birbirleri ile uyumlu çalışarak önemli başarılara imza attıklarına da vurgu yaptı.




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