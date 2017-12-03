Otomotivde ihracat rekoru

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türk otomotiv sektörü kasım ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 2,6 milyar dolar ihracata imza attı. Otomotiv, böylece geçen marttaki 2,7 milyar dolarlık ihracatın ardından aylık bazda tarihinin en yüksek ikinci rakamına ulaştı. Bu yıl ağustos dönemi dışında aylık 2 milyar dolar üzerinde ihracata ve aylık bazda da 2,4 milyar dolar ortalama ihracat rakamına erişen endüstrinin kasım ayında Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 19,4 oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Türkiye otomotiv endüstrisi 2008 yılında gerçekleştirdiği 24,7 milyar dolarlık ihracat rekorunu 11 ayda tazeledi. Kasım ayı itibariyle geçen seneye göre yüzde 21 artışla toplam 26 milyar dolar ihracata ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdık. Arka arkaya 11 yılın ihracat şampiyonuz, bu yıl 12.ci olacak” dedi. Sabuncu, kasım ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandığını, binek otomobiller, yan sanayi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda çift haneli ihracat artış kaydedildiğini söyledi. Orhan Sabuncu, “Ülke bazında en büyük pazarımız olmayı sürdüren Almanya’ya ihracatımız yüzde 3, ABD’ye ise yüzde 145 gibi yine yüksek bir oranda arttı. ABD’ye olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 39 artması etkili oldu” diye konuştu.

Binek otomobil yüzde 13, otomotiv yan sanayi yüzde 22 arttı

Türk otomotiv endüstrisinin mal grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 13 artarak 1 milyar 77 milyon dolar olurken, otomotiv yan sanayi ihracatı da yüzde 22 artarak 905 milyon dolara ulaştı. Kasım ayında eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 21 artarak 471 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 3 artarak 136 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 19 artış kaydedildi. Önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 41, Amerika Birleşik Devletleri’ne yüzde 39, Belçika’ya yüzde 23 ve Rusya’ya yüzde 67 artış oldu. Kasımda Binek otomobillerde önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 5, Fransa’ya yüzde 18, Almanya’ya yüzde 27 ihracat düşüşü görülürken, ABD’ye yüzde 100, Belçika’ya yüzde 89, İsrail’e yüzde 56 ve Fas’a yüzde 100 artış yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a yüzde 57, Fransa’ya yüzde 62, Belçika’ya yüzde 34, Hollanda’ya yüzde 71 ihracat artışı yaşanırken, ABD’ye yüzde 10, Slovenya’ya yüzde 11 düşüş görüldü. Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya yüzde 49, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 73, Romanya’ya da yüzde 69 ihracat artışı oldu. İtalya’ya ve Macaristan’a ise düşüş olurken, oranlar sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 47 olarak gerçekleşti.

Almanya’ya ihracat yüzde 3, ABD’ye yüzde 145 arttı

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya, kasım ayı ihracatında da yine ilk sırada yer aldı. Almanya’ya otomotiv ihracatı yüzde 3 artışla 376 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar İtalya’ya ihracat 283 milyon dolar olurken, Fransa’ya ise yüzde 6 artışla 263 milyon dolar ihracat kaydedildi.

Önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 21, ABD’ye de yüzde 145 ihracat artışı oldu. ABD’ye olan ihracat artışında binek otomobiller ihracatının yüzde 100, yan sanayi ihracatının yüzde 39 artması, Birleşik Krallık’a olan artışta ise eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 57, otomotiv yan sanayi ihracatının da yüzde 10 artması etkili oldu.

Kasımda yine diğer pazarlardan Belçika’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 27, Hollanda’ya yüzde 31, Romanya’ya yüzde 39 artış görülürken, Portekiz’e ise yüzde 25 düşüş oldu.

AB’ye ihracat yüzde 12 arttı

Ülke grubu bazında Türkiye otomotiv endüstrisinin yüzde 76’lık payı ile en büyük pazarı olan AB Ülkelerine ihracat, kasımda yüzde 12 artışla 2 milyar dolar oldu. Alternatif pazarlardan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine olan ihracat kasımda yüzde 105 arttı. Orta Doğu Ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 19’ar, Afrika Ülkelerine de yüzde 22 ihracat artışı yaşandı.