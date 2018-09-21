Otoparktaki araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin takibi sonucu otoparkta park halindeki bir araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin takibi sonucu otoparkta park halindeki bir araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda İnegöl AVM yakınlarındaki bir otoparkta içerisinde 3 kişinin bulunduğu 16 GS 290 plakalı araçtan şüphelenilerek arama yapıldı. Araçta ve araç içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada zulalanmış vaziyette toplam 162 gram metamfetamin, 1,29 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermi, 1 adet hassas terazi ve 22 bin lira para ele geçirildi. Araçta bulunan E.C., A.E. ve İ.G. gözaltına alındı. Araç detaylı arama yapılmak üzere emniyete çekilirken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.E. serbest kalırken, E.C. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.