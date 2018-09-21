Otoparktaki araçta uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin takibi sonucu otoparkta park halindeki bir araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda İnegöl AVM yakınlarındaki bir otoparkta içerisinde 3 kişinin bulunduğu 16 GS 290 plakalı araçtan şüphelenilerek arama yapıldı. Araçta ve araç içerisindeki şahıslar üzerinde yapılan aramada zulalanmış vaziyette toplam 162 gram metamfetamin, 1,29 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 adet mermi, 1 adet hassas terazi ve 22 bin lira para ele geçirildi. Araçta bulunan E.C., A.E. ve İ.G. gözaltına alındı. Araç detaylı arama yapılmak üzere emniyete çekilirken, 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan A.E. serbest kalırken, E.C. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.