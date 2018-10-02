İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otoyolda ayı şoku

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki demir bariyer üzerinde duran ayı cesedi görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol kenarındaki demir bariyer üzerinde duran ayı cesedi görenleri şaşkına çevirdi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa - Ankara Karayolu Gölbaşı mevkiinde Bursa istikametine seyreden araç sürücüleri yol kenarında bariyerlere dayanmış bir ayının olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Bariyerlerin üzerinde hareketsiz duran ayının yanına yaklaşan vatandaşlar öldüğünü fark edince polise ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ölü ayı ihbar üzerine olay yerine gelen Gürsu Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Ayının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce vurulduktan sonra bulunduğu yere kadar gelebildiği ve burada can verdiği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.