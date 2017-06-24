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24 Haziran 2017 02:48

Otoyolda bayram trafiği başladı

Bayram tatilinin hafta sonuyla birleşmesiyle birlikte tatile çıkan insanların sayısı artınca yoğun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolda bayram trafiği başladı

24 Haziran 2017 02:48


Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen tatilciler erkenden yola çıkmak isteyince İzmir Yolu olarak bilinen Bursa - Karacabey yolunda uzun araç kuyrukları gece geç saatlere kadar devam etti. Bayrama iki gün kala 4 günlük tatili fırsat bilen tatilciler Ege’ye inmek için Bursa yolunu kullandı. Cuma akşamından itibaren trafik oluşmaya başlayan şehirlerarası yollarda mola yerlerinde yoğunluk oluştu.


Arife günü yoğun trafiğe yakalanmak istemeyen, Cuma mesai saatinin bitmesiyle başlayan ve Salı günü bitecek olan 4 günlük tatili fırsat bilerek Ege’ye gitmek isteyen tatilciler, Bursa - Balıkesir yolunda yoğunluğa yol açtı. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ana caddelerde polis ekipleri denetimlerini arttırırken, sürücüleri yola yorgun ve uykusuz çıkmamaları, trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.




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