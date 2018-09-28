Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu Bursalılarla buluştu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bursalılarla buluştu.

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Bursa'da Nilüfer Karaman Dernekleri Yerleşkesi'nde kitap imzaladı. Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşların kitaplarını tek tek imzalayan Maçoğlu, daha sonra söyleşiye katıldı. Ovacık'taki çalışmalarla ilgili bilgiler veren Maçoğlu, “Çalışmalarımız birkaç sene öncesine göre çok iyi. Daha büyüyor. Onun için buralardayız. Gelen tepkileri de birçok ilde görmeye başladık” dedi.

“Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde başkan adayı olacak mısınız?” sorusuna Maçoğlu, “İttifak çalışmalarımıza göre belli olacak. Kasımın ilk haftasında itibaren belli olacak” diye konuştu.