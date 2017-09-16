Oyun Engel Tanımaz Parkı’na ödül

Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyesi olan ve 6’sı engelli toplam 30 çocuğun önce eğitim alıp ardından birlikte tasarladığı park, engellilerin hiç bir maniyle karşılaşmadan oyun oynayabilecekleri bir alan. Açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören “Oyun Engel Tanımaz Parkı”, Sağlıklı Kentler Birliği 2017 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri kapsamında değerlendirmeye alındı. 35 üye belediyenin 103 projeyle başvuruda bulunduğu yarışmada, jürinin değerlendirmeleri sonucu, Nilüfer Belediyesi’nin, demokrasi ürünü olan “Oyun Engel Tanımaz Parkı”, Büyükşehir İlçe Belediyeleri Sosyal Sorumluluk Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Ödüller, 25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek konferansta sahiplerine verilecek.