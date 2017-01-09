Oyuncak kütüphanesi Türkiye’ye örnek oldu

Gelişen teknolojiye bağlı olarak günlerini bilgisayar başında geçiren çocukların sosyalleşmesi, yeni arkadaşlıklar kurup, takım ruhu kazanabilmesi amacıyla açılan Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi, çocukları bilgisayar ortamından uzaklaştırıp, oyuncakla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ali Paşa Çocuk Kütüphanesi, ayda 4 bin, yılda ise 48 bin çocuğu, oyuncak, kitap ve atölye çalışmalarında buluşturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Oyuncak Kütüphanesi’nde ebru çalışması yapan çocukların eserlerini inceledi, onlarla birlikte kitap okuyup, oyunlarına eşlik etti.

Sosyal Belediyecilik ilkesi doğrultusunda kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı tüm kesimlerine yönelik pozitif ayrımcılık yapan ve bu doğrultusunda örnek projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, çocukları çağın hastalığı haline gelen ‘bilgisayar bağımlılığından’ kurtarmak amacıyla önemli bir adım attı. Restore ettiği tarihi Hamam Tekke’yi Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi olarak geçtiğimiz yıl hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, her ay binlerce çocuğu bilgisayar ortamından uzaklaştırılıp, oyuncak, kitap ve atölye çalışmalarında buluşturuyor.

Sosyal ve donamlı bir nesil

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile birlikte Oyuncak Kütüphanesi’ndeki çocukları ziyaret etti. Atölye çalışmalarında ebru yapan çocukların eserlerini inceleyen Başkan Altepe, daha sonda çocuklarla kitap okuyup, oyunlarına eşlik etti. Toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerin tüm hızıyla sürdüğünü, en önem verdikleri kesimin ise çocuklar olduğunu dile getiren Başkan Altepe, “Çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi, özgüvenli, bilinçli ve donanımlı olması için elimden geleni yapıyoruz. Kütüphaneler Şube Müdürlüğümüz bünyesinde geçtiğimiz yıl açtığımız oyuncak kütüphanemiz bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Burada değişik okullar sırayla ağırlanıyor. Ayda 4 bin, yılda da 48 bin çocuk bu güzelliklerden yararlanıyor. Burada her çeşit oyunu oynayıp, atölyelerde kendi oyuncaklarını yapabiliyorlar. Teknolojinin gelişimiyle birlikte, evde bilgisayar başına hapsolan çocuklarımız artık burada sosyalleşip, yeni arkadaşlıklar kurabiliyor. Ekip ruhuyla birlikte oyun oynamayı, paylaşmayı öğreniyor. Çocuklar anne babalarıyla da gelip, etkinliklerimizden yararlanabiliyor” diye konuştu.