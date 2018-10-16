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Oyuncunun ayağı kırıldı, maç tatil edildi

Süper Amatör Lig’de mücadele eden İnegöl Yenicesporlu oyuncu Kenan Evren’in ayağı kırılınca maç tatil edildi.

Süper Amatör Lig'de mücadele eden İnegöl Yenicesporlu oyuncu Kenan Evren'in ayağı kırılınca maç tatil edildi.


Yenicespor ile Özlüce Gençlikspor'un karşı karşıya geldiği maçta, Yenicespor forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu Kenan Evren, son dakikalarda rakip takım kalecisi ile çarpıştı. Evren'in ayağı kırıldı. Pazartesi günü ameliyat olan Kenan Evren Uzun süre sahalardan uzak kalacak. Rakibin sert oyunu karşısında Kenan'ın ayağı kırılınca, Yenicesporlu futbolcuların gösterdiği tepki üzerine karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.

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