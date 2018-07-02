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02 Temmuz 2018 14:31

Özbey konserinde evlenme teklifi

İznik Belediyesi’nin düzenlediği "4.

Özbey konserinde evlenme teklifi

02 Temmuz 2018 14:31

Kültür Sanat ve Çini Festivali"nde Merve Özbey fırtınası esti. Festivalde ilginç anlar yaşandı.


Merve Özbey’in coşkulu geçen konserinde ilginç anlar yaşandı. Özbey’in şarkı söylediği sırada sahneye çıkan Mert Kavuk adlı genç, kız arkadaşı Cansel Dede’ye evlenme teklifinde bulundu. Özbey’in de destek verdiği anlara seyircilerden alkış geldi. Merve Özbey, genç çiftlere mutluluklar dilerken, istek üzerine konser geç saatlere kadar devam etti. 29 haziranda başlayan festival 1 Temmuz gecesi sona erdi.




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