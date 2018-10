Özdilek Mudanya'da

Mudanyalıların ilgisi zaman zaman izdihama dönüştü. Bursa ve Mudanya protokolünün katıldığı açılışa Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey , eski belediye başkanları ile bürokratlar ve işadamları katıldı. Hüseyin Özdilek, ticaret hayatına başladığı yıllardan bugüne nasıl geldiğini anlattı. Kanunsuz hiçbir iş yapmadığını, binlerce işçi çalıştırırken her yıl milyonlarca lira vergi verdiğini, yaptıkları ihracatlar sonunda dünyanın her yerindeki mağazalarda Özdilek ürünlerinin rafları doldurduğunu anlatan Özdilek, her yıl 50 milyon dolar döviz kazandırarak devlete katkıda bulunduklarından bahsetti. Özdilek, ”Mudanya şubemizde 105 işçi istihdam etmekteyiz. Her türlü yükümlülükleri yerine getirerek Mudanya Belediyesi'nden aldığımız ruhsatla işlememizi açmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş söz alarak, açılan işletmenin hayırlı olmasını diledi. Yapılan duaların ardından Özdilek Hipermarket hizmete girdi. Açılış sonrası stantları gezen protokol mensupları ürünleri ve fiyatları kontrol ederken, Hüseyin Özdilek, kaliteli ve ucuz satış yapacaklarını söyledi.