(Özel) 5 yaşında 16 metrede sınav verdi

Bursa'nın İznik ilçesinde 5 yaşındaki Doruk, ağabeyi 10 yaşındaki Kemal Sarı ile birlikte 16 metre yükseklikteki kayaya tırmandı.

Milli dağcı Tunç Fındık, geçen yıl Pakistan'ın 8 bin 47 metre rakımlı Broad Peak dağına tırmanmadan evvel İznik'e gelmiş ve adını "Yeşil Vadi" olarak koyduğu rotaya tırmanmıştı. Bugün o vadide geleceğin dağcıları eğitim aldı. 5 yaşındaki Doruk Sarı ve 10 yaşındaki ağabeyi Kemal Sarı, 16 metrelik kayaya tırmandı. Çocuklarına babaları Hilmi Sarı da refakat etti. Tunç Fındık'ın İznik'teki antrenmanlarına da eşlik eden kaya tırmanışı sporcusu Hilmi Sarı, çocukları Doruk ve Kemal'i ileride iyi birer doğa sporcusu olmaları için eğittiğini söyledi. Çocuklarının ilk tırmanışlarını bu etapta yaptıklarını belirten baba Sarı, "Zorlu olarak gördüğümüz taban söken etabında başarılı bir eğitim yaptılar. Aslında gayem, sporun sadece futbol ile sınırlı olmadığını göstermek. Çocuklarımızı farklı dallara da yöneltmeliyiz. Bunlardan biri de doğa sporları" dedi.