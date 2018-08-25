(Özel) Avrupa’nın göbeğinde asma kilit çılgınlığı

Kosova’nın Prizren şehrine gelen genç aşıklar şehri boyda boya geçen Ak nehir üzerindeki dereye asma kilit takıp anahtarını dereye atıyor.

1,5 milyon nüfusa sahip Balkanların denize kıyısı olmayan tek ülkesi olma özelliğine sahip Kosova, dereleri ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tarihi köprüleriyle turistlerin ilgi odağı oluyor.

Özellikle Osmanlı döneminden kalan tarihi camileri ve çeşmeleriyle ünlü Prizren kenti Avrupa ve Asya’dan gelen binlerce çifti ağırlıyor.

Şehri boydan boya bölen Ak Dere üzerinde bulunan tarihi köprülerin yanı sıra sonradan yapılan demir köprülerde işletme olarak kullanılıyor. Turistlerin en yoğun olduğu Semaver bölgesindeki demir köprüye dünyanın dört bir yanından gelen genç aşıklar aşlarını ölümsüzleştirmek için asma kilit takıyor. Köprünün demir korkuluklarına takılan asma kilitlerin anahtarları daha sonra dereye atıyor. Genç çiftler böylelikle birbirlerinden bir daha ayrılmamak üzere kalplerini kilitlediklerine inanıyorlar. Bu işten en karlı ise köprüyü işletme gibi kullanan bölge esnafı çıkıyor.

Üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamladıktan sonra ülkesine dönen kafe işletmecisi Şaban Taske, “Aşıklar Köprüsü’ne dünyanın her yerinden genç çiftlerin gelip kilit astığını söyledi. Taske, Buraya kilit asan çiftler kilitlerin açılmadığı sürece aşklarının hiç bitmeyeceğine inandıkları için anahtarları dereye atıp kaybediyor. Buraya Türkiye’den de gelenler oluyor. Türk halkı çok cana yakın Türkiye’yi çok seviyor ve özlüyoruz” dedi.

Şadırvandan su içen o şehirden biriyle evleniyor

Köprünün yanı sıra kent merkezinde bulunan şadırvanın da bekar erkekler tarafından ilgi gördüğünü anlatan Taske, “Altı Çeşme dediğimiz çeşmeden su içenin bu şehirden biriyle eveleneceğine inanıldığı için bekar erkekler çeşmeye yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.