(Özel) Baba ve kızları organ nakliyle hayata tutundu

Bursa'da kalıtsal böbrek sorunu yaşayan baba ve 2 kızı, organ nakliyle hayata tutundu. 33 yıldır nakil bekleyen baba, kızlarıyla birlikte yaşadığı mutluluk sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kayseri'de ikamet eden Kır ailesi, yaşadıkları kalıtsal böbrek rahatsızlığı sebebiyle başvurmadıkları hastane ve doktor kalmadı. Kayseri ve Antalya'da organ nakli için sıraya giren aile fertlerinin yüzü, Bursa'da güldü. 33 senedir böbrek yetmezliği sebebiyle diyaliz tedavisi gören 70 yaşındaki İbrahim Kır ve 10 yıldır diyalize giden kızları, Bursa'da, kadavradan bağış sayesinde kısa zamanda başarılı operasyonlarla yeni böbreklerine kavuştu. 40 ve 44 yaşındaki 2 kızı ile yaşadığı mutluluğu telaffuz etmekte güçlük çeken baba Kır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok sıkıntılar çektiğini dile getiren İbrahim Kır, "Daha önce birçok hastaneye başvurduk. Burada nakil olmak nasip oldu. Diyalize gidip gelirken çevremde, çok kişinin hayatını kaybettiğine şahit oldum. Onlar, böbrek bulamadı. Ama bize nasip oldu. Allah devletimizden, doktorlarımızdan razı olsun. Allah bugünlerimizi aratmasın. Mutluluktan konuşamıyorum. Bizim bu mutluluğu yaşamamıza neden olan herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Kardeşi Songül Kır ile birlikte 10 yıldır diyalize giren 44 yaşındaki Yeter Küçük ise "İlk olarak Kayseri'de nakile yazıldım. Daha sonra Antalya'da başvurdum ama nasip olmadı. Bursa'da ise 1 sene içerisinde sıra bana geldi. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kır ailesinde kalıtsal böbrek rahatsızlığı olduğunu dile getiren Acıbadem Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay, “Kronik böbrek yetmezliği süreleri çok uzun. Babanın 35 yıl, kızlarının ise 7 ile 10 yıl. Ailelerinde çok sayıda böbrek yetmezliği hastalığı var. Yaşadıkları ilde kayıt yaptırmışlar. Orada çıkmayınca Antalya'ya başvurmuşlar. Bursa'da ise kısa sürede sıra onlara geldi. Arka arkaya gelmesi çok güzel oldu. 1 ay içerisinde baba ve 2 kızına böbrek naklini gerçekleştirdik. Güney Marmara Bölgesinde organ bağışı, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştı. Organ bağışı gerçekten çok önemli, bir organ bir hayat kurtarıyor. Buradan herkesi bağış yapmaya davet ediyorum. Öldüğümüzde organların çürümesi yerine bağışlanması çok önemli. Bir başka insanın kaliteli hayat sürmesi herkesi mutlu edecektir” dedi.