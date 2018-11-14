(Özel) Bebek sahibi olmak isteyen 300 kiloluk çift bıçak altına yattı

Bursa'da yaşayan her biri 150 kiloluk çift, bebek sahibi olmak için aynı anda bıçak altına yattı.

Hayatları boyunca kilolu olarak yaşayan Kadir ve Büşra Aydın çifti 2015 yılında evlendi. Evlendikten sonra çocukları olmayan çiftin gitmediği doktor kalmadı. Gittikleri her doktorun zayıflamaları gerektiği söylediği Aydın çifti, uzun araştırmalar neticesinde Bursa Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Osman Naci Çelik ile tanıştı. Her biri 150 kilo ağırlığındaki çift 15 gün arayla mide küçültme ameliyatı oldu. Doktor Çelik tarafından başarılı şekilde ameliyatları yapılan Aydın çifti, 1 yıl içinde boylarıyla orantılı olan 78 kiloya düşüp çocuk sahibi olmayı hedefliyor.

Çifti ameliyat eden Op. Dr. Osman Naci Çelik, “Bir buçuk yıldır hastanemizde obezite ameliyatlarını yapmaktayız. Bu zamana kadar 100'ün üzerinde ameliyat gerçekleştirdik. Obezite ameliyatlarına talep çok yüksek. Obezite asrın en sıkıntılı hastalığı. Bu çiftimiz bize geldi. İkisi de obez hastasıydı. İkisi birlikte ameliyat olmak istediler. Biz de olumlu baktık. Tetkiklerini istedik. Tetkiklerini yaptırdıktan sonra çiftimizden ilk önce bayanı ameliyata aldık. 15 gün sonra da eşini ameliyata aldık. Erkek 150, kadın 145 kilo. İkisini de ameliyat ettik. İnşallah bir yıl zarfında boylarıyla orantılı olarak 78 kiloya düşerek çocuk sahibi olurlar” dedi.

Kadir Aydın, “Eşimle birlikte mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdik. Obezite rahatsızlığı bizde hep vardı. 2015 yılında eşimle evlendik. İkimiz de kiloluyduk. Çocuğumuz olmadı. Doktora gittik, kilolu olduğumuz için çocuğumuzun olmadığı söylendi. Biz de eşimle birlikte baştan diyetisyene gittik, ama kilo veremedik. Daha sonra Osman Naci Çelik hocamın ismini duyduk. Ona muayene olup mide küçültme ameliyatı olduk. Şimdi bir yıl içinde 78 kiloya düşüp çocuk sahibi olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Büşra Aydın ise, “Eşimle birlikte ikimiz de çok kiloluyduk. Kilolu olduğumuz için çocuk sahibi olamıyorduk. Ameliyatımızı olduk. Şimdi tek arzumuz çocuk sahibi olmak” diye konuştu.