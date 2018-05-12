(Özel) Bitkisel hayattan er meydanına

Erzurumlu bir ailenin 4’üncü çocuğu olan Halil İbrahim Öksüzer, 9 yaşından 14 yaşına kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin takımında güreşti. Hayali milli formayı giymek isteyen genç güreşçiye 2005 yılında otomobil çarptı. Otomobil çarpmasıyla birinci derece beyin travması geçiren Öksüzer’in beyin kemiği alındı. Aylarca yoğum bakımda yıllarca da bitkisel hayatta yatağa bağlı olarak yaşadı. Ailesinin bir bebek gibi baktığı Halil İbrahim Öksüzer, yıllar sonra ayağa kalkarak azda olsa destekli olarak yürümeye başladı. Aldığı tedavilerin sonucunda Ayağa kalkan genç adam şimdi antrenman salonuna giderek eski arkadaşlarıyla güreş tutuyor. Azmi ve yaşama hırsıyla herkese örnek olan Öksüzer, dışardan sınavlara girerek lise diploması da aldı. Bilgisayar kullanmayı bilen genç adam masa başı çalışabileceği bir iş istiyor.

Çok zor günler geçirdiklerini ifade eden baba Cihat Öksüzer, “Ben memur olarak çalışıyordum. Tayinimin gereği Bursa’ya geldim. Halil İbrahim Bursa’da Büyükşehirspor bünyesinde güreşmeye başladı. Orta okulun son yılında çocuğuma otomobil çarptı ve birinci derecede beyin travması geçirdi. Gayet sahlıklı olan ve güreşçi olan çocuğum yürüyememeye başladı. Aylarca yoğum bakımda yıllarca da bitkisel hayatta kaldı. Sonra destekli de olsa yürümeye başladı. Gördüğü tedaviler sonucunda şimdi zorda olsa tek başına yürüyebiliyor. Güreşçi olmak istiyordu. Kazadan sonra bu hayâli yarım kalmıştı. Azm etti ve ayağa kalktı. Şimdi salonda antrenmanlara katılıyor” dedi.

Geçirdiği kaza sonucu güreş hayâllerinin yarım kaldığını belirten Halil İbrahim Öksüzer, “Kazadan sonra yatağa bağlı kaldım. Tedavilerin ardından ayağa kalktım, şimdi idmanlara gidip güreş yapıyorum. Dışarıdan sınavlara girip liseyi bitirdim. Şimdi tek isteğim masa başı bir iş. Yetkililer sesimi duyup bana yardım ederse çok sevinirim" şeklinde konuştu.