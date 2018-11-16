(Özel) Bu ilçede açık otoparklar bedava

Bursa'nın Karacabey ilçesinde vatandaşlar açık otoparklara para ödemeyecek. İlçe belediyesi çok sayıda arsayı kamulaştırıp açık otopark yapıyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ilçedeki çiftçiler için traktör ve tarım aletlerini bırakabilecekleri bir de tarım otoparkı yapılacak. Mülkiyeti belediyeye ait olan eski vergi dairesinin bulunduğu şehir merkezindeki kapalı otopark inşaatı ise hızla sürüyor.

Karacabey ilçe merkezindeki otopark meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak adına kolları sıvayan Karacabey Belediyesi, aralarında eski vergi dairesini binasının da bulunduğu pek çok alanda otopark için kolları sıvadı.

Vergi dairesinin bulunduğu alanda 300 araç kapasiteli otoparkın inşaatını kısa sürede tamamlayacaklarını belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, şehir içi ulaşımına nefes aldırmak için ilçenin muhtelif mahallelerine de 2 bin araçlık yeni otoparklar kazandırmak için vatandaşlardan yer alımlarına devam ettiklerini söyledi.

Belediye başkan yardımcıları ve daire amirleri ile otopark inşaatını gezen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Otopark Karacabey'imizde de sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor. Nüfusla orantıladığımız da araç stokunun çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Ve yapılanma planı bitişik nizam olduğu için, araçlar gerçekten trafik noktasında keşmekeş oluşturuyor. Bu meseleyi çözebilmek adına çeşitli adımlar attık. Şehrin merkezinde olan bir yerde, daha önce vergi dairesi vardı, ricacı olduk bizim kiracımızdı, mülkiyeti Karacabey Belediye'sine ait bir arsa. Onları bir miktar şehrin dışına tahliye ettikten sonra, 290 araçlık gerçekten büyük bir ihtiyaca cevap verecek, derdimize derman olacak bir otopark projesi için çalışmalara başladık. En kısa zamanda burayı bitirerek Karacabeyli vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Bundan öncede şehrin merkezinde bir arsayı kamulaştırarak, taksi toplanma merkezi olarak, taksicilerimize sunduk. Karacabey Belediyesi olarak stokumuzda maalesef arsa yok. Dolayısı ile yeni arsalar almak, kamulaştırmak durumundayız. Arsa alalım, inşaat maliyeti yerine bu arsaları kontrollü bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına açalım istedik. Bu çerçevede taksi toplanma merkezini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde eski cezaevi olarak anılan yeri yaklaşık 200 araçlık bir otopark olarak halkımızın kullanımına sunduk. Bununla birlikte meclis kararı alarak Canbalı Mahallesi'nde, Mecidiye Mahallesi'nde, Nasrettin Mahallesi'nde bulduğumuz yerlerde arsa aldık ve alıyoruz. Bunları da en kısa zamanda düzenleyerek açık otopark olarak hizmete sunacağız" dedi.

2 bin araçlık tarım otoparkları geliyor

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin traktörlerini bırakabilecekleri güvenli park alanları oluşturmak için harekete geçtiklerini anlatan Özkan, "Bildiğiniz gibi tarım ve haycancılıkla uğraşan bir ilçeyiz. Traktör, römork ve iş makinaları yoğunluğumuz var. Bunları da vatandaşlarımdan deposu olmayanlar ana yola çekiyorlar, bu da bir trafik kaosu oluşturuyor. İşte bu sorunu çözebilmek, hem de vatandaşlarımıza güvenlik noktasında yardımcı olabilmek adına, bizim Fen işlerimizin, belediyemizin temizlik işlerinin, destek hizmetlerinin bulunduğu alanda, kademe alanı olarak tabir edilen yerin arkasında bir alanı tekrar düzenliyoruz. Tarım otoparkı olacak. Traktörüyle, römorkuyla, iş makinalarıyla, tarım aletlerinin muhafaza edildiği, park edildiği bu alanı da ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. 2 bin araçlık bir hedef gerçekleştirdik. İnşallah bunları gerçekleştireceğiz. Karacabey'de bütün açık otoparklar vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımına açıktır. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geçmiş dönemlerde, bizden önceki belediye başkanımızın bir hizmeti olmuştu, kent meydanına bir otopark yapmıştı; fakat geldiğimizde bunun 1 katı doluydu, 2 katı kullanıma açık değildi. Fiyatı meclis kararıyla bir tık aşağıya indirerek bunları vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda ful dolu, biz bu noktada kar peşinde değiliz, gelir peşinde değiliz. Yeter ki vatandaşlarımız rahatça gezebilsin, trafik kaosu sona ersin. Dolayısıyla kapalı otoparklarımız mutlaka ucuz olacak, makul olacak. Bununla birlikte bütün açık otoparklar Karacabeyli vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulacak. Bunu biz yaklaşık 6 ay içersin de inşaatını tamamlayarak Karacabeylilerin hizmetine sunmayı düşünüyoruz" diye konuştu