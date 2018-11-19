(Özel) Bu yayla felçli KOAH hastasını ayağa kaldırdı

Bursa'da 9 yıl önce sigara tiryakiliğine bağlı KOAH hastalığına yakalanan ve daha sonra felç geçiren hasta, doktorların artık ayağa kalkamaz demesine rağmen, çıktığı yaylanın temiz havası sayesinde iyileşti.

Büyükorhan ilçesinde yaşayan Salim Akın (87), uzun yıllar sigara içti. 9 yıl önce sigaraya tiryakiliğine bağlı KOAH hastalığına yakalanarak felç geçirdi. Yatağa bağlı yaşamaya başlayan ihtiyara doktorlar "Artık ayağa kalkamaz" dedi. 5 yıl bu şekilde yatalak olarak hayatını sürdürdü. Bundan 3 yıl önce oğlu Osman Akın, Büyükorhan ilçesinin Görecik yaylasında bekçilik işi buldu. Buraya yatalak babasını da götürdü. Yatalak Salim Akın, yaylanın temiz havası sayesinde ayağa kalkıp yürümeye başladı. KOAH hastalığı da azalarak, kendi kendine yürümeye başladı. Yaylanın temiz havası ve suyu sayesinde ayağa kalktığını ifade eden Salim Akın, Görecik yaylasının yatalak hastaları ayağa kaldırdığını söyledi.

Yatalak babasını yaylaya getirip iyi olmasına vesile olan Osman Akın, “Babam sigaraya bağlı KOAH hastalığına yakalandı. Daha sonrada felç geçirdi. Yatalak yaşamaya başladı. 5 yıl felçli olarak yaşadı. Sonra ben Görecik Yaylasında bekçilik işi buldum. Buraya eşim ve babamla birlikte taşındık. Burada yaşamaya başladık. Doktorların ayağa kalkamaz dediği babam bu yaylanın temiz havası sayesinde ayağa kalktı. Artık ormanlarda yürüyüş yapabiliyor. KOAH hastalığı da azaldı. Bu yayla hasta felçli babamı ayağa kaldırdı” dedi.

Yaylaya yakın bir köyde öğretmenlik yapan ve yaylanın müdavimi olan Ali Yücel Karahan, “Ben Sarnıç köyünde öğretmenlik yapmaktayım. Bu yaylaya sık sık gelip çadır kurup kamp atarım buranın havası çok temiz insanın ömrünü uzatıyor. Burada tanıştığım Salim Akın da buraya felçli olarak gelmiş ve ayağa kalkmış. Şimdi yaylada gezip dolaşıyor. Buranın havası çok güzel ve hastaları iyi ediyor” şeklinde konuştu.

Yayla Bursa şehir merkezine 87 kilometre uzaklıkta bulunup gelenler burada bulunan ahşap kafede ısınma sıcak çay içme imkanı bulabiliyor.