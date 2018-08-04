(Özel) Bursa kestanesi Fransız kestanesini tahtından etti

Suudi Arabistan’da Mekke, Cidde, Medine ve Başkent Riyad olmak üzere mağazası bulunan İlka Şekerleme, kestane şekerinin lezzetiyle Arapların gözdesi oldu. Kardelen Kestane Şekeri’nin üretildiği tesisleri ziyaret eden Arap televizyonu ekibi, üretim hattına da hayran kaldı. İslam dünyasının yakından takip ettiği bir televizyonda program sunduğunu ifade eden İkra televizyonunun yapımcısı, "Fransız usulü kestane şekeri ülkemizde belli bir kesime yönelik ve uzun yıllardır vardır. Çok pahalı olmasından dolayı Avrupa’yı ziyaret eden kişilerin bildiği bir üründür. Ancak 5 yıldır Türk firmaların katkısıyla kestane şekeri ile tanıştık. Hediyeleşme konusunda da artık kestane şekerini kullanıyoruz. Artık Fransız ürünü mü, Türk ürünü mü diye bir tartışma var. Ancak bizim gönlümüz Türk ürünlerinden yanadır. Ürünlerin üretildiği yeri görerek ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı görmüş olduk" dedi.

İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir ise "İhracatın çoğunu Avrupa ülkelerine yapıyorduk. Ancak son 5 yıldır körfez ülkelerine de ulaşır olduk. Körfez ülkelerinden alınan ziyaretçi sayısının artmasında da bu trendle beraber şube ve bayilikler açtık. Kestane şekerinin Bursa’ya mâl olmasından dolayı üretimini de görmek istiyorlar. Sadece dükkânlarda değil, fabrikaya da ziyaretçi kabul eder olduk. Son yıllarda sadece Fransa’dan değil, Suudi Arabistan’dan gelen televizyon programcılarını burada ağırlıyoruz. Arap ülkelerinde gündelik ve hediyelik tatlı diye ikiye ayrılıyor. 100 yıllık Fransız üreticilerin bu pazarda 20 tonluk bir satışları var. Bizler buralara dükkân açarak bu tonajları yukarı çektik. Özellikle Suudi Arabistan’da ürünü bilen kişiler, Fransız ürünler yerine bizleri tercih ediyor" şeklinde konuştu.