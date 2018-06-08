(Özel) Bursa’da şeftali hasadı ve fiyatları yüzleri güldürdü

Ürünü toplamaya başlayan üretici ve tüccarlar, 3-4 liradan açılan alım fiyatlarının düşmesinden korkuyor. Meyve suyu için toplanan daha küçük ve olgunlaşmış şeftalinin kilosu ise 30 kuruştan satılıyor. Bu durum üreticinin tepkisine sebep oluyor.

Bursa denilince akla ilk gelen meyvelerden olan şeftalinin hasadına başlandı. Sıcak havadan etkilenmek istemeyen tarım işçileri, erken saatlerde başladığı toplama işini öğle saatlerine kadar bitiriyor. Türkiye’nin en önemli şeftali merkezlerinden olan Bursa, İzmir ve Aydın’a şampiyonluğu kaptırmamak için çaba sarf ediyor.

Şeftali bolluğu üreticinin yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıl 180 bin ton şeftali hasadı gerçekleştirildiğini belirten şeftali tüccarı Nazif Topsever, “Bu sene 200 bin tonu bulacağını düşünüyoruz. Yeni ekilen ağaçlar meyve vermeye başladı. Bunun haricinde bu sene mahsulde iyi sonuçlar elde edildi. İnşallah 3-4 lira arasında açılan alım fiyatları düşmez. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde başlamış ancak 1,5 liraya kadar düşmüştü. Şu anda piyasayı belirleyen ihracat oluyor. Ürün bollaşınca piyasa da belli oluyor. Umarın fiyatlar 3-4 lira arasında devam eder" dedi.

Geçtiğimiz sene 180 bin tonun 120 bin tonunu ihracata ayırdıklarını belirten Topsever, “Rusya ile olan iyi ilişkiler bizleri umutlandırıyor. Avrupa’ya belki direk göndermiyoruz. Ancak dolaylı olarak onlara da ihracat gerçekleştiriyoruz. Diğer ülkele açılan kapılar ise bu seneki 200 bin tonluk hasadın 150 bin tonunun ihracata gideceğini ortaya koyuyor. Eğer bu gerçekleşmez ise piyasanın kötüleşebileceğini söyleyebiliriz. Umarım bu olmaz. Çünkü iç piyasada bu kadar ürün tüketilmez" diye konuştu.

Meyve suyu fabrikaları fiyatları öldürdü

Bursa ovasında 35 dereceyi bulan sıcak altında şeftali toplayan çiftçiler, meyve suyu için topladıkları küçük ve olgunlaşmış şeftalinin 30 kuruştan alınmasına isyan etti. Bir işçinin günlük maliyetinin 70-80 lirayı bulduğunu belirten üreticiler, meyve suyu için toplanan şeftalinin masraflarını karşılayamadığını ifade etti

Geçtiğimiz yıl 180 bin ton şeftali hasadının 10 bin tonunun meyve suyu için olduğunu belirten şeftali tüccarı Nazif Topsever, “Bu sene 200 bin tonu bulacak olan şeftali hasadında 20-25 ton meyve suyu için olacağını umut ediyoruz. Ancak, fiyatlar geçmiş dönemlere göre çok kötü. Yapmış olduğumuz masrafı bile karşılamıyor. Geçen yıl 70-80 kuruş olan şeftali, bu sene 30 kuruştan alımına başlanıldı. Çiftçi de masrafını karşılayamadığı işi yapmak istemiyor. Meyve suyu fabrikaları da işleyebileceği kadar ürünü alıyor. 30 kuruştan 1 ton mal toplansa, 300 lira para yapar bunu da kimse yapmaz” diye konuştu.

Fiyatların biraz daha düzenlenmesi gerektiğini belirten Topsever, “En azından 50 kuruş seviyelerine gelmiş olsa, o zaman şeftali piyasası da hareketlenmiş olacak. Firmalar aldığı ürünün daha iyi olmasını isteyecek. Meyve suyunun haricinde de diğer piyasa fiyatı da yükselmiş olacak” diye konuştu.