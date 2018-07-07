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07 Temmuz 2018 09:01

(Özel) Bursa’nın sakallı maymunları yavruladı

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan bir çift imparator tamarin (sakallı maymun) 20 gün önce yavruladı.

(Özel) Bursa’nın sakallı maymunları yavruladı

07 Temmuz 2018 09:01


206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi, bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde 2016 yılından beri yaşayan imparator tamarin (sakallı maymun) 20 gün önce yavruladı. Zürih Hayvanat Bahçesi’nden gelen dişi tamarin ile Roma Hayvanat Bahçesi’nden getirilen erkeğin bir adet yavrusu doğdu. 140 gün sağlıklı bir gebelik dönemi geçiren anne tamarinin yavrusu sırtından hiç inmiyor. Anne, babasının sırtından ve kucağından inmeyen sevimli yavru neşesi ile dikkat çekiyor.




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