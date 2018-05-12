(Özel) Bursa’nın şoför annesi direksiyon başında

İlk defa kadın otobüs şoförüyle yolculuk yapan vatandaşlar, memnun olduklarını söyledi.

10 yıldır tır şoförlüğü yapan Ayşen Akçay, en büyük hayâli olan şehir içi otobüs şoförlüğüne Bursa’nın ilk kadın otobüs şoförü olarak başladı. Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alan ve tır şoförlüğü yapan Akçay, hayali olan şehir içi otobüs şoförlüğü için Bursa Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Uzun yıllar otobüs şoförü olmak için bekleyen Akçay’ın müracaatı kabul edildi ve Bursa’nın şehir içi ilk kadın şoförü olarak 15 gün önce yollarda direksiyon sallamaya başladı. 35E numaralı otobüsle Batı Kent, Küçük Sanayi arasında tur atan kadın şoför, hemcinslerinden büyük destek görüyor. İlk defa kadın otobüs şoförüyle karşılaşan yolcular, kadın şoförün bir anne olarak daha dikkatli yolculuk yaptırdığını belirtiyor.

Usta bir şekilde otobüs kullanan Ayşen Akçay, yolculardan tam not alıyor. Otobüse her gelen yolcuyu güler yüz ve "hoş geldiniz" diyerek karşılayan Ayşe abla, otobüsün önüne geçen hayvanlara da dakikalarca bekleyerek yol veriyor. Kadın şoförün en büyük sıkıntısı ise otobüs duraklarına park eden araçlar.

En büyük hayâli olan otobüs şoförlüğüne kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Ayşen Akçay, "Ağır vasıta ehliyetimi aldığım gün Burulaş firmasına otobüs şoförü olmak için başvuru yaptım. Burada ehliyeti aldıktan sonra 5 yıl beklemem gerektiğini öğrendim. Bu arada tır şoförlüğü yaptım. Sonra tekrar Burulaş’a başvurdum ve mülâkata çağırdılar. 15 gün önce de görevime başladım. Şu an Bursa’nın tek kadın otobüs şoförü olarak görev yapıyorum. Kadın otobüs şoförüyle karşılaşan yolcular çok olumlu tepkiler veriyor. Yolcular kadın şoförlerin daha dikkatli olduğunu söylüyor. Ben 2 çocuk annesiyim. Kendini evlatlarına adamış annelerin günü kutlu olsun" dedi.