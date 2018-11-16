Özel çocuklar için bowling şenliği

Dijital çağın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri her geçen gözler önüne serilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde okul çağındaki çocuklar sporla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde istisnasız her çocuğun oyun, fiziki faaliyet ve sporla tanıştırılması hedeflenen okul sporlarının en anlamlı ayağı 21 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Nilüfer Carrefour Bowling Salonu'nda yapılacak Özel Çocuklar Bowling Şenliği'ne 17 ilçedeki 18 özel eğitim kurumundan 120 özel öğrenci ve öğretmenleri katılacak. Çocukların yarıştırılmasından ziyade onların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları hedefleniyor.