Özel çocukların madalya sevinci

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Okul Sporları (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar Bowling Şenliği', 17 ilçedeki 19 özel eğitim kurumundan 125 öğrenciye madalya sevincini yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl 250 bin öğrenciyi sporla buluşturmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, aynı etkinlik çerçevesinde 17 ilçeden 125 öğrenciyi bowling şenliğinde buluşturdu. ‘Özel Çocuklar Bowling Şenliği', Nilüfer Carrefour Bowling Salonu'nda renkli görüntülere sahne oldu

Bursa'dan 19 özel eğitim kurumundan 125 özel öğrencinin katıldığı şenlik, çocukların sporla dolu bir gün geçirmeleri, birbirleriyle iletişim kurmaları, problem çözme becerileri, baskı altında karar verme, sorumluluk alma, nesne kontrolü ve alan farkındalığı gibi özelliklerinin geliştirilmesine de katkı sağladı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik, eğlenceli anlara sahne oldu. Turnuvada bir yandan keyifle bowling oynayan ve takım olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda turnuvaya eşlik eden müziklerde de coşkuyla dans etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez de özel çocukların eğlenceli anlarına eşlik etti. Çocuklarla sohbet eden ve bowling oynayan Sönmez, “Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın birçok farklı branştaki etkinliklerde bir araya gelmelerini önemsiyoruz. Her çocuk özel ve güzeldir. İnanıyorum ki, özel çocuklarımız her alanda olduğu gibi bu faaliyetleri de güzel anılarla ve başarılarla yaşıyorlar. Burada bir araya gelip hep birlikte eğlenmek ve iletişim halinde olmak, madalya almaktan çok daha önemli” diyerek şenliğe katılan çocukları tebrik etti.

Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Kemal Ünal, şenliğe katılarak yeteneklerini sergileyen çocuklara madalyalarını verdi. Özel çocuklar, madalya sevincini ise aileleri ve öğretmenleriyle paylaştı.