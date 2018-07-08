(özel) Dağın tepesinde hamam keyfi

Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e bağlı Haydar Mahallesi yakınlarından akan Kocasu deresinin kenarından çıkan şifalı sıcak su uzun yıllardan beri hamam olarak kullanılıyor. Bursa’ya 76, Keles ilçesine 14 kilometre mesafede bulunan doğal hamam keşfedilmeyi bekliyor. İki dağ arasındaki vadide muhteşem görüntüsüyle büyüleyen derenin bir tarafından buz gibi su akarken, diğer taraftan akan sıcak kaynak su da vatandaşlar hem yıkanıyor, hem de şifa arıyor. Kadın ve erkekler için ayrı bölümlerin olduğu doğal hamamın yakının da bulunan çamurun da şifalı olduğu ifade ediliyor.

Haydar Mahallesi’nde yaşayan ve ailecek bu hamam geldiklerini kaydeden Bahri Aydın, bu hamamların her türlü hastalığa faydası olduğunun söyledi. Aydın, “Bizim de çocukluğumuz hep burada geçti. Bu suda hiçbir katkı yoktur. Burada akan Kocasu Deresi asırlık bir dere, su da yerin altından kaynıyor. Burası pek fazla bilinmiyor. Bilinmesi için de bazı dernekler olsun, arkadaşlar olsun çaba sarf ediyor pek bir şey de olmuyor. Az ilerde de batak hamamı derler, orada sülüklerle şifa arayanlar oluyordu. Lakin geçenlerde birisi gitmiş, bakımı yapılmadığı için çamur kalmamış” dedi.

Öte yandan hamamın keyfini en çok doğu vilayetlerinden Keles’e çalışmaya gelen mevsimlik işçiler sürüyor. Traktörlerle 20 kilometre yol gelip daha sonra patikada yarım saatlik bir yürüyüşün ardından doğal hamamlara ulaşan işçiler önce sıcak suda yıkanıp daha sonra soğuk suda serinliyor. Mardin’den Keles’e çalışmak için gelen bir vatandaş ise, “Buraya çalışmaya geliyoruz. 35 gün kadar burada kiraz topluyoruz. İşimiz bitince de bu hamama duş almaya geliyoruz. Burası için çok şifalıdır diyorlar. Su çok sıcak ve güzel. Antalya’ya tatile gidecekler buraya gelebilirler. En azından doğal bir kaynak. Burası şu an gelişmemiş bir yer. Hâlbuki buraya yatırımlar yapılsa çok daha güzel bir yer olabilir” diye konuştu.