(Özel) Denizin altındaki çöpleri gönüllü olarak temizliyor

Yaptığı deniz altı temizliğini ise çektiği videoyla kayıt altına alıyor.

Beden eğitimi öğretmenliği yaptığı yıllarda dalgıçlığa merak saran Banu Camuzcu, 1997 yılında dalgıçlığa başladı. Türkiye’nin farklı illerinde denize dalan dalgıç denizin dibinde gördüğü çöpleri temizlemeye başladı. Tam bir çevre gönüllüsü olan Camuzcu, her daldığında temizlik yapmaya karar verdi. Hem dalıp çok sevdiği sporu yapan Camuzcu, aynı zamanda da denizin dibindeki çöpleri toplayarak deniz kirliliğini azaltmayı hedefliyor. Emekli öğretmenin deniz altında yaptığı temizliği ise arkadaşları görüntüleyerek denizin ne kadar kirletildiğini gösterdi.

1997 yılından itibaren dalış yaptığını ifade eden Banu Camuzcu, “Daldığım bölgelerde su altı kirliliğiyle karşılaşıyorduk. Son yıllarda bu kirliliğin gittikçe arttığını gözlemledim. Dışarıda çöpleri görmek kadar suyun altında çöp görmek de bizi oldukça üzüyor. Ben de her daldığımda elimden geldiği kadar temizlik yapmaya karar verdim ve hem dalış yapıp hem de çöp toplamaya başladım. Ben yapmış olduğum bu çalışmanın tüm dalgıç arkadaşlar tarafından da destek görmesini talep ediyorum. Herkes kendi kapısının önünü temizlerse umarım birileri için bir şeyler değişir. Bu zamana kadar o kadar çok çöple karşılaştık ki bunlar bisiklet, motosiklet, şişeler ve birçok çöp çıkarttık. Herkes çöpünü yere ve denize değil çöp kutusuna atsın, denizin altındaki çöpler kaybolmuyor denizin dibinde kirlilik oluşturuyor” dedi.