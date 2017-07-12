Özel Esentepe Hastanesi’nde toplu sünnet

Özel Esentepe Hastanesi, Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet törenine ev sahipliği yaptı. 40 çocuk erkekliğe ilk adımı atarken, Özel Esentepe Hastanesi de ailelerin bu mutluluğuna ortak olmanın gururunu yaşadı. “Modern cihazlarımız ve doktorlarımızla yapılan sünnette ailelerimizin sevincine ortak olduk” diyen Özel Esentepe Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, “Bugün çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımızı sünnet ettirerek, ailelerimize bir nebze de olsa destek olmak istedik. Allah ailelerine ikinci Mürvetlerini de göstersin. Sağlık kontrollerini yaptığımız çocuklar, tamamen hijyenik şartlar altında sünnet edildi. Gerçekleştirdiğimiz toplu sünnet şöleniyle, ülkemizin geleceği olan çocuklarımız bugün erkekliğe ilk adımlarını atmış oldu. Sünnet olan çocuklarımızı tebrik ediyor, onlara sağlıklı ve mutlu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.