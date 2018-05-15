(Özel) FETÖ’nün yeni haberleşme sistemi Falcon’un şifreleri çözüldü

Örgüt mensuplarının yeni haberleşme ağı üzerinden birbirine “Yakalanırsanız eğer içerisinde yatacağınız hücreler cennete açılacak kapılardır” şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.

FETÖ mensupları, kullandıkları şifreli haberleşme ağı ByLock’un deşifre edilmesinin ardından yeni şifreli ağlar üzerinden haberleşmeye devam ediyor. Son olarak "Falcon" isimli şifreli haberleşme programını kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarının hesap makinesi görünümlü sisteme Peygamber Efendimizin doğum tarihi ile İstanbul’un fethinin tarihleri olan“571x1453=” kodu ile giriş yaptıkları daha sonra kişisel şifreleri ile de mesajlaştıkları ortaya çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri hakkında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında yapılan incelemelerde, FETÖ’cülerin şifreli ByLock sistemi üzerinden haberleştikleri ortaya çıkmış ve ByLock kullanan binlerce FETÖ’cü gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sistemleri deşifre olan FETÖ’cüler yeni arayışlar içerisine girdi ve Falcon isimli hesap makinesi görünümlü şifreli haberleşme ağını kullanmaya başladı.

"FETÖ’nün CHP’ye sızdırdığı ajan itiraf etti"

FETÖ/PDY üyeliği kapsamında gözaltına alınan sanıkların teknolojik cihazlarında yapılan incelemelerde tespit edilen Falcon sistemi ile ilgili incelemeler devam ediyor. 31 Ekim 2017 tarihinde CHP Bursa Gençlik Kolları’na FETÖ tarafından sızdırıldığı tespit edilerek gözaltına alınan Ali Taşvuran’ın itirafları sistemle ilgili gerçekleri ortaya çıkardı.

Telefonunda hesap makinesi görünümlü falcon sistemi olduğu tespit edilen Ali Taşvuran, haberleşmenin nasıl gerçekleştiğini itiraf etti. Emniyete verdiği itirafta ByLock’un deşifre olmasının ardından örgüt mensuplarının haberleşme için yeni girişimlere girdiğini ve hesap makinesi görünümlü Falcon ile bu ihtiyacın giderildiğini belirtti. Sisteme “1453x571=” kodu ile giriş yapıldığını, daha sonra açılan yeni sayfada kullanıcıya ait kimlik ve şifre bilgilerinin istendiğini, kullanıcı eğer telefon sahibi ise gerçek şifre ile sisteme girilebildiğini itiraf eden Taşvuran, sistemin ele geçirilmesi durumunda verilen sahte şifre ile sistemin kendini sıfırladığını, böylelikle önceki konuşmaların ele geçirilmesinin önlendiğini kaydetti. Taşvuran telefonuna falconu yükleyen kişinin herhangi bir tehlike durumunda uzaktan erişimle de telefonu sıfırlayabileceğini itiraf ederek söz konusu yazılımın son derece iyi korunabildiği için örgüt tarafından tercih edildiğini belirtti.

İçerikler silinmesin diye TÜBİTAK devreye girdi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılım ile ilgili yapılan incelemelerde, sistemde oluşturulan biri sahte olmak üzere çift şifre işleminin sisteme girişi zorlaştırdığı ve söz konusu verilerin sıfırlanma ihtimaline karşı uzman bilişimciler aracılığıyla yazılımın çözülmeye çalışıldığı öğrenildi. Sahte şifrenin yanı sıra telefona ait imaj alınması durumunda da kendini sıfırlayabilecek şekilde oluşturulan sistemin zarar görmemesi için TÜBİTAK’tan destek alındı. TÜBİTAK tarafından yapılan çalışmalarda bir takım mesajlaşmaların kurtarıldığı öğrenilirken bu mesajlaşmadan yola çıkılarak örgüt için önemli bir isim olan ve Ali Taşvuran’ı CHP Gençlik Kollarına yerleştiren F.S. isimli şahsa ulaşıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan araştırmalar neticesinde F.S. isimli şahıs örgütün gaybubet evlerine yapılan bir baskında üzerinde sahte kimlik, 2 bin dolar ve 18 bin lira ile yakalandı.

FETÖ abisinden motivasyon mesajı

Öte yandan, Falcon isimli yazılımı Ali Taşvuran’ın telefonuna yüklediği de ortaya çıkan F.S’nin, Taşvuran’a motivasyonunu yükseltmek için falcon üzerinden sık sık ‘Yakalanırsanız eğer, içerisinde yatacağınız hücreler cennete açılacak kapılardır, bu dava hak davasıdır’ şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı. Ayrıca son günlerde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan şahısların telefon ve bilgisayarlarında Falcon olup olmadığının da incelendiği öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü sürekli yeni sürümleri ortaya çıkan falcon yazılımı ile ilgili incelemelerini, genişleterek devam ettiriyor.