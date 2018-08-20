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20 Ağustos 2018 11:07

(Özel Habek) 34 aracın karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl İlçesinde 3 gün önce 34 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

(Özel Habek) 34 aracın karıştığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

20 Ağustos 2018 11:07

Yola mazot dökülmesiyle yaşanan facia sonrası can pazarı yaşanırken, TIR sürücüsü tutuklanmıştı.


Kaza, 17 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir TIR’ın deposundan dökülen mazotlar sebebiyle kayak pistine dönen kara yolunda 34 araç bir birine girdi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Kazanın yaşanmasından kısa bir süre sonra vatandaşın kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın şokunu üzerinden atamayan vatandaşlar, can havliyle bariyerlerin arkasında beklemeye başlıyor. Araçlarının içinde kalan vatandaşlara ise, diğer yolcular yardım etmeye çalışıyor.


Daha sonra yaşananlar ise kameraya yansımazken, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans, 15 yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi’ne 3 kişi ise özel bir hastaneye kaldırdı.


Jandarma ekipleri kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen TIR sürücüsü Y.S’yi kaza mahallinde gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.




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