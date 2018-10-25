(Özel Haber) 13 yıldır kapanmayan yarası oksijen tedavisiyle kapandı

Bursa'da 13 yıldır ayağındaki yarası iyileşmeyen kadın, hiperbarik tedavisiyle sağlığına kavuştu. Yaralarının kapandığını söyleyen kadın, doktoruna ve hemşirelere teşekkür etti.

55 yaşındaki Sıdıka Özkan'ın ayağında toplardamar yetmezliği sebebiyle 2005 yılında yara açıldı. Zamanla büyüyen yara yapılan tüm müdahalelere rağmen kapatılamadı. Yıllarca açık yarayla yaşayan Özkan ağrıları dayanılmaz bir hal alınca yeni bir tedavi arayışına girdi ve yakınları aracılığıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan hiperbarik tedavisiyle tanıştı. Tedavinin ilk aylarından itibaren ayağındaki iyileşmeyi fark eden Özkan, tedaviye ara vermedi. 10 aylık sürecin ardından Özkan'ın yarası tam anlamıyla kapandı.

Hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili konuşan Sıdıka Özkan, Bursa'da sadece Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan hiperbarik tedavisinin çoğalması ve devletin de bu anlamda destek olması gerektiğini kaydetti.

Özkan, "1990 senesinden beri kalp damar tedavisi görüyordum. İlaçlarımı düzenli kullanmama rağmen tiroidim çalışmamış, kilo almaya başladım. Kilolardan sonra ayağımda 2005 yılında bir su akmaya başladı. Derim açıldı, ayağımda bir yara çıktı ve bu yara zaman içinde büyümeye başladı. İlk zamanlar bu kadar ağrı yapmıyordu. Kalp damar tedavisi görüyordum, ilaç veriyorlardı, antibiyotik veriyorlardı ama yaram kapanmadı. Bir doktorda 4 sene, bir başka yerde 3 sene tedavi gördüm. Doktorum bana her şey denedi, ozon tedavisi gördüm, ufak yöntemler denedim ama kapanmadı. En son doktorum bana ‘ben sana yararlı olamadım bir şey yapamadım' dedi. Benim çok ağrılarım vardı, 6 ay hiç uyumadım, koltukta oturarak sabahlıyordum. İnanın günde 4 tane bazen 6 tane ağrı kesici alıyordum. Şu an Allah razı olsun bir arkadaşımız aracılığıyla hocamızla tanıştım. Doktorumuz beni tedavi altına aldı. Benimle ilgilendiler, yatarak oksijen tedavisi gördüm. Hemşire arkadaşlarımız özenle yaralarımı sardılar. Yaralarım kapandığında onlar benden daha çok seviniyordu. Ayaklarımdan ilk etapta sarı ve yeşil sular akıyordu. Çok kötü durumdaydım, o yaraların nasıl kapanacağını bilmiyordum, bunalmıştım. Beni bu sıkıntıdan kurtardıkları için onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Güzelsoy da hiperbarik merkezi ve tedavisiyle ilgili bilgi verdi. Başhekim Güzelsoy, Bursa'daki kamu hastaneleri arasında bu hizmeti veren tek kurum olduklarını söyleyerek, çevre il ve ilçelerden gelen hastaları da tedavi ettiklerini belirterek, "2016 yılında hiperbarik merkezimiz açıldı. O zamandan bu yana yaklaşık olarak binden fazla hastayı tedavi ettik. Bu hasta grupları içerisinde en çok karbonmonoksit zehirlenmeleri oldu. Her mevsimde yaklaşık olarak 100 veya üzerinde hasta geliyor. İyileşmeyen yaralar, diyabet veya başka sebeplerden ötürü meydana gelen yaralarda da bu tedaviyle büyük sonuçlar aldık. Sadece Bursa'dan değil Bursa çevresindeki il ve ilçelerden de hastalarımız geliyor. Güney Marmara ve çevre ilçelerimizden tedavi olmak için gelen vatandaşlarımız oluyor. Şu anda Bursa'da bu konuda güzel bir hizmet veriyoruz" dedi.

Sıdıka Özkan'ı tedavi eden doktoru Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Bekir Selim Bağlı da tedavi yöntemini anlattı. Uzm. Dr. Bağlı, hastasının 13 sene kapanmayan yarasını kapattıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Sıdıka Hanım bize müracaat ettiğinde toplardamar yetmezliği hastalığı vardı. Bunun sıkıntısını hemen hemen 20 yıldır yaşıyordu ama 10 yılın üzerinde bir süredir yara mevcudiyetiyle komplike oluşmuştu. Çeşitli tedaviler denenmiş kısmi iyileşmeler göstermiş, fakat tam iyileşme hiçbir zaman için mümkün olmamıştı. Bize geldiğinde hiperbarik oksijen tedavisi ve diğer yara bakım destek tedavileri ile birlikte uzun bir süreçte yaklaşık 10 ay süren bir süreçte yarayı kapatarak temizledik. Yara hastaları bize müracaat ediyorlar. Oksijen tedavisinden fayda gören bir grup olmasına rağmen yaralar oksijen tedavisi dışında diğer tedavilerle de kapatılabilir. Hiperbarik tedavisi uygulanması için hastaya yapılan tetkik ve muayenelerden sonra doktoru tarafından fayda görülebileceği yönünde rapor çıkarılması gerekiyor. Rapor alınmaması durumunda hasta tedaviye alınamıyor. Hiperbarik tedavisi de yarada destek tedavi olarak kullanılıyor. Sıdıka Hanım ilk hastamız değil. Biz diyabetik ayak yaraları ile yine toplardamar yetmezliği ve atardamar yetmezliği yaşayan hastalarımıza da bu tedaviye uyguluyoruz" diye konuştu.