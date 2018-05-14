Bel fıtığı rahatsızlığı sebebiyle 15 yıldır hayat kalitesinden yoksun bir şekilde gitmediği doktor kalmayan 38 yaşındaki Ahmet Achmet, son 3 aydır ise gece uykularından yoksun yaşıyordu. Son olarak araştırarak bulduğu Spinal Dekompresyon tedavisiyle hayat konforunu tekrar yakalayan Ahmet Achmet, “Bel fıtığı 15 yıldır çektiğim bir rahatsızlıktı. Son 3 aydır tüm hayat standardımı bozmuştu. Hayat kalitemi düşürmekle beraber uyku problemi yaşamaya başlamıştım. Oturmakta, kalkmakta ve hareket etmekte zorlanıyordum. Daha önce gittiğim doktor ve hastaneler oldu. İlk olarak ameliyat olmam gerektiği söylendi. Olmak istemediğimi söylediğimde fizik tedavi uygulamaları yapıldı. Ama hiçbir sonuç alamadım. Son olarak buraya geldiğimde bu cihazla tedavi olmaya karar verdim. 8 seansta belirli düzelmeler başladı. Artık rahat uyku uyuyabiliyorum. Günlük hayatımın kalitesi arttı” diye konuştu.

Spinal dekompresyon sistemi, bel ve boyun fıtığı hastalarının tedavisinde kullanılan son teknoloji ameliyatsız bir tedavi yöntemi. Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “Bu cihaz ile yapılan çalışmalar hastaların yaklaşık yüzde 74’ünde etkili olduğu gösterilmiştir. Ahmet bey bel ve sol bacak ağrıları sebebiyle bize başvurdu. Aynı zamanda sol bacağında uyuşma yakınması vardır. Gece ağrıları vardı. Hareket esnasında ortaya çıkan ağrıları daha ön plandaydı. Biz yaptığımız tetkikler sonrasında bel fıtığı teşhisi koyduk. Onun üzerine tedavisine başladık. Bu tedavide Spinal Dekompresyon dediğimiz cihazlı fizik tedavi uygulamasına aldık. Bu tedavide şuanda 8’inci seansındayız. Bel ve bacak ağrılarında gerileme oldu. Günlük hayatını daha iyi idame ettirir duruma geldi” dedi.

Bu cihaz ile yapılan tedavinin çok özel bir fizik tedavi yöntemi olduğunu belirten Dr. Serap Latif Raif, “Cihazda yapılan uygulamanın özelliği, traksiyon dediğimiz bir işlem yapıyor. Traksiyonun ise tedavi edici yönü, bel omurları arasındaki disk yapılarına direk müdahale etme şansı oluyor. Oradaki çekme etkisiyle disk içi basınç azalıyor. Diskin yeniden şekillenmesi söz konusu oluyor. Aynı zamanda beslenmesini arttırıyor. Bunu tabi ki özgür bir şekilde uyguluyoruz. Yani 4 ve 5’inci be omurları arasında bulunan bel fıtığına yapılıyor. Cihazda yaklaşık yarım saat kalınıyor. Çekme ve bırakma periyotları oluyor. Çekme işlemi son derece konforlu ve iyi tolere edilen bir çekmedir. Aynı zamanda da fıtığın olduğu seviyeye müdahale ettiğimiz için daha özgür bir tedavi olmuş oluyor. Öncesinde bir sıcak uygulaması yapıyoruz. Omurga bölgesinde bulunan kasların gerginliğini açıyoruz. Bu cihaz tedavisinde yaklaşık yarım saat kalıyor. Sonrasında da elektroterapi dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bel, boyun, bacak ve ayak ağrılarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu program sayesinde daha etkili ve kalıcı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ancak sonrasında da egzersiz programı ile tedaviyi devam ettirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

NASA gözlemlerinde, bel ve boyun fıtığı olan astronotlarının uzaydan geldiklerinde bu şikayetlerinin gerilediğini fark ettiklerini belirten Raif, “Yapılan araştırmalar neticesinde, yerçekiminin olmadığı bir ortamda astronotların omurgaları üzerindeki basıncın azaldığı, disk aralıklarının genişlediği ve bel ağrılarının rahatladığı gözlemledi. Bu tecrübeden yola çıkarak, bel ve boyun fıtığı olan hastaların ameliyata gerek duymadan tedavi edilebilmesi için spinal dekompresyon sistemi geliştirildi. Tedavi kişiye özel olarak planlanır. Hastanın boyu, kilosu ve hastalıklı olan bölge net olarak belirleniyor” diye konuştu.