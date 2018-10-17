(Özel Haber) 2 aracın takla attığı kazada emekli astsubay yaralandı

Olay Mudanya Bursa Karayolu Bademli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametinde seyir halinde olan emekli astsubay M.G.(49) kontrolündeki 11 EE 140 plakalı otomobile, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 77 DH 948 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan 2 araç taklalar attı. Kaza sonrası araçta sıkışan emekli astsubay M.G., çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarılırken, astsubayın aracına arkadan çarpan 77 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan 2 şahıs kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak ormanlık alana kaçtı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.G., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli astsubayın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri, kaçan şahıslar ile ilgili arama çalışması başlattı.

Kazaya sebebiyet veren ve kaçan sürücünün alkollü olma ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ve polisin kazayla ilgili soruşturması da sürüyor.