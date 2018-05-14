(Özel Haber) 3 yavru ayıya mikro cip takıldı

Ormanda bir aile ortamında büyüyen sevimli ayılara bakıcılarının biberonla süt vermesi de renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Türkiye’nin tek ayı barınağına getirilen 3 yavru ayıya ilerleyen yaşlarında tıbbi ve cerrahî müdahalenin kolayca yapılabilmesi için mikro cip takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı’na 2’si Artvin’de diğeri ise Rize’de vatandaşlar tarafından bulunan 3 yavru ayı getirildi. Barınak personeli tarafından Tolga, Aydın ve Lessi isimleri verilen iki aylık yavru ayıların sağlık durumları kontrol edildikten sonra beslenme programı hazırlandı. Yeni yuvalarında mutlu bir hayat sürecek olan Tolga, Aydın ve Lessi’ye büyüdüklerinde daha sağlıklı takibi ve daha kolay müdahale edilebilmesi amacıyla veterinerler tarafından mikro cip takıldı.

Bakımları öncesi yavru ayılarla yakından ilgilenen bakıcıların, onlara biberonla süt vermesi ise renkli görüntülere sahne oldu. Yavru ayı Tolga’nın doyasıya süt içmesine rağmen boş biberonu emmeye çalışması ve bakıcısının kolunu emmesi dikkat çekti.

Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Veteriner Hekim Aziz Can Sezer, 3 sevimli yavru ayı ve barınak hakkında bilgi verdi. 74 yetişkin, 7 tane yavru ayıyı hayatlarının sonuna kadar misafir ettiklerini söyleyen Sezer, “Merkezimizde 81 tane ayı bulunmaktadır. 74 tanesi yetişkin, 7 tanesi de yavrudur. Yaklaşık 2 hafta önce 3 tane ayı geldi. 2 tanesi Artvin, bir tanesi Rize’den. Bu ayıların gelir gelmez ön muayenelerini gerçekleştirdik. Yapılan muayenede hasta olmadıklarını tespit ettikten sonra beslenme programlarını hazırladık. Bal, kefir, laktozsuz süt, multivitamin karışımları ile besliyoruz” dedi.

“Bugün burada hayvanların korunması için vitamin desteğine başladık” diyen Sezer, “İç ve dış parazitlerini yaptık. Kimliklendirme maksadıyla hayvanlarımıza mikro cip uygulamasını gerçekleştirdik. Bu hayvanlar burada hayatlarının sonuna kadar bizimle birlikte kalıyorlar. Yaklaşık 30 yıl ömrü olan ayılar burada 40 yıla yakın yaşıyor. Beslenme şartları iyi olduğu için ömür süreleri artıyor. Mikro cip uygulamasındaki amacımız, hayvanlar geldiğinde ufak bir alana salıyoruz. 2 yaşından sonra 10 hektarlık alana bırakıyoruz. O alanda hayvanları tekrar tanımak, cerrahi müdahaleler yapabilmek için ayılarımıza kimliklendirme çalışması kapsamında mikro cip takıyoruz” dedi.