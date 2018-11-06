(Özel Haber) 40 yıllık gölet kurudu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 mahallenin ortasındaki 40 yıllık sulama göletinin kuruması vatandaşları tedirgin etti.

Mudanya ilçesine bağlı Ülkü, Has ve Dedeköy'ün ortasında kalan sulama göleti ilk defa kurudu. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan göletin kurumasıyla ortasından geçen yol meydana çıktı. 3 mahallenin ortasında kalan göletten civardaki Akköy, Çepni ve Yörükali gibi mahalleler de faydalanıyordu. On binlerce zeytin, şeftali, üzüm ve çeşitli meyve ağaçlarının sulandığı gölette az miktarda su kaldı. Bölge sakinleri bu duruma çare bulunmasını istiyor.

Ülkü Mahallesi Muhtarı Celal Vamin, "2 yıldır yeterince yağışlar yağmadı. Daha önce bu alandaki her yer suydu. Ufak tefek çekilmeler oluyordu. Ama yağışların yeterince yağmaması sebebiyle sular bilhassa bu yıl iyice çekildi. Çok az su kaldı. Göletin neredeyse tamamı kurudu. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.