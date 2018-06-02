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02 Haziran 2018 11:04

(ÖZEL HABER) 5 aylık Irmak babasının karaciğeriyle hayata tutundu

Bursa’da doğduktan 4 ay sonra karaciğer yetmezliği teşhisi konulan minik kıza babası karaciğerini vererek hayata tutunmasını sağladı.

(ÖZEL HABER) 5 aylık Irmak babasının karaciğeriyle hayata tutundu

02 Haziran 2018 11:04


5 ay önce hayata gözlerini açan Irmak Türk, 1 ay önce sarılık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ayfer ve Karaman Türk’ün 5 ay önce Irmak ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Doğumdan 4 ay sonra sarılık teşhisiyle hastaneye kaldırılan minik bebek ailesi tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Hemen organ nakli yapılması gereken minik bebeğe babasının bağışladığı karaciğer nakli yapıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ilk kez 5 aylık bir bebeğe nakil yapılarak, büyük bir başarı elde edildi.


Önceleri nefes almakta zorlanan minik bebek, ameliyat sonrası etrafa gülücükler saçarak rahat nefes alıyor. Minik Irmak’ın ameliyatını Karaciğer Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ekrem Kaya ve Uzman Doktor Ziya Dündar gerçekleştirdi.


Ameliyattan sonra Irmak Türk’ün takibini yapan Uzman Doktor Taner Özgür, “Hastamız bize başvurduğunda 4 aylıktı. Sarılık şikayetiyle geldi. Yapılan tetkiklerde karaciğer bozukluğu tespit edildi. Karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu ve nakil kararı alındı. Babasından alınan karaciğer hastanemizde bu yaşta bir hastaya ilk kez yapıldı. Ameliyat oldukça başarılı geçti” dedi.


Organ nakli başarılı geçen minik Irmak’ın anne ve babası ise “Çocuğumuzu sarılık şikayetiyle hastaneye kaldırdık. Burada yapılan tetkiklerde sarılık teşhisi konuldu. Doktorlar nakil yapılacağına karar verdi. Ameliyatı başarılı geçti ve sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.




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